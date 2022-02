Du cirque ce weekend à l’Aria de Cornebarrieu 

Partager Facebook

La compagnie Gravity and Other Myths présentera les 11 et 12 février le spectacle « A Simple space » à l’Aria Cornebarrieu.

Gravity & Other Myths (GOM) est une compagnie reconnue internationalement qui cherche à repousser les limites du cirque contemporain. Formée en Australie en 2009, GOM a depuis fait le tour du monde avec plusieurs spectacles.

Sur scène, 7 jeunes acrobates poussent sans retenue leurs limites physiques dans une performance à la fois brute, intense, fragile et ludique. L’intimité est recherchée avec le public, si fortement qu’on peut ressentir la chaleur, entendre chaque respiration, être immergé dans l’effort.

Ici pas de maquillage, pas de décor ou de mise en scène, c’est un échange viscéral qui s’opère entre ces circassiens et le public. Ils ont délibérément choisi la simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme la plus pure, l’interaction des individus. Chacun va chercher sa limite physique et prendre le risque de baisser sa garde, de montrer son échec, sa faiblesse du moment.

A simple space est un spectacle infiniment humain, généreux, vivant, organique.