Ce week-end, rendez-vous avec le salon art 3f de Toulouse

Le salon international d’art contemporain art3f revient pour sa 6ème édition dans le tout nouveau Parc des Expositions MEETT du 11 au 13 février prochain.

Depuis son démarrage en 2016, Toulouse enregistre l’une des plus grosses affluences de l’histoire des salons art3f. C’est logiquement que le salon revient cette année au MEETT, le tout nouveau Parc des Expositions à Toulouse.

De cet élan, les organisateurs proposent un salon encore plus riche et diversifié, des conditions d’exposition optimales et une orchestration digne du tissu économique et culturel de la région. Faut dire que « le succès de l’édition 2020 marquait les esprits, sa très belle fréquentation, son succès marchand, la haute tenue de son offre artistique, la convivialité et le confort de son accueil se gagnèrent considération et crédibilité auprès de tous, public, exposants et acheteurs. » analyse l’organisation de l’art3f.

Le concept art3f, mêlant audacieusement galeries et artistes sur un même salon, a été largement plébiscité par le public toulousain, venu découvrir cette façon innovante de mettre en lumière à la fois des talents nationaux et de belles signatures internationales. En 2022, le programme sera tout aussi riche.

Ainsi, le public aura un contact direct avec les artistes et les galeristes pour y voir des oeuvres abordables, des artistes émergents ou encore des signatures de renom. Soit plus de 200 artistes nationaux et internationaux dans des domaines comme la peinture, la sculpture ou la photographie pour pas moins de 3000 oeuvres à la vente.

Le salon art3f est ouvert à tous, et attend les visiteurs du 11 au 13 février prochain au MEETT de Toulouse.

Pour en savoir plus : https://www.art3f.fr/index.php/fr/toulouse