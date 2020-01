Disney sur Glace : Rencontre avec le patineur Tanguy Lepage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le succès de la tournée 2019, Disney sur Glace revient du 31 janvier au 5 février 2020 au Zénith de Toulouse avec le spectacle « La Magie Eternelle ». Pour l’occasion, Toulouseblog a rencontré le patineur Tanguy Lepage. Celui qui interprète le rôle du Capitaine Shang dans Mulan nous dit tout sur le spectacle, la tournée, la vie en troupe et sa passion pour le patinage artistique.

Vous êtes en pleine tournée avec Disney sur Glace. Dans quel état d’esprit es-tu ?

On est dans un excellent état d’esprit avec cette tournée des salles françaises. C’est une partie de ma vie de faire le tour du monde avec cette compagnie pour faire des spectacles. Donc je me réjouis de vivre une telle aventure. Ça fait plus de 8 ans que je suis dans le milieu du spectacle, six ans que je suis à Disney. C’est vraiment quelque chose que j’adore. J’adore performer devant un public.

D’ailleurs comment se passe la vie en troupe ?

On rencontre des gens du monde entier. Je ne sais pas combien de nationalités différentes dans cette troupe. Mais, il y a des japonais, des brésiliens, des canadiens, des américains, des allemands, des anglais, des espagnols….beaucoup de personnalités et de cultures différentes qui enrichissent fortement.

Parlons de ce spectacle. Quelle est la trame narrative de ce Disney sur Glace ?

Le spectacle de La Magie éternelle raconte l’héritage de Walt Disney. Ce spectacle va passer en revue les grandes œuvres de Disney en partant de Pinocchio jusqu’à la Reine des Neiges. Donc on va avoir 7 grandes histoires en passant en plus par la Belle et la Bête, Mulan, Aladdin, le Monde de Dory et le Roi Lion. Il y aura beaucoup de personnages, presque une cinquantaine, qui vont patiner pendant deux heures de spectacles. Que des classiques de Disney à voir en vrai.

Quel est votre rôle dans le spectacle ?

Je joue le Capitaine Shang dans la production de Mulan. C’est le Capitaine de l’armée Chinoise qui entraîne les soldats pour aller se battre contre les Huns.

D’ailleurs quel est votre personnage Disney préféré ?

J’adore le personnage d’Aladdin. C’est mon Disney préféré, celui qui me ramène à mon enfance.

Aladdin est un personnage que vous auriez aimé interpréter ?

Oui et non. On a l’opportunité de jouer plusieurs rôles dans la troupe Disney. Il y a une possibilité de faire les doublures des rôles. Donc depuis les débuts, j’ai eu l’opportunité de pouvoir l’interpréter.

Comment êtes vous arrivé dans ce projet ?

J’ai envoyé des vidéos par internet car on peut envoyer des auditions par internet. J’ai fait un test au Zénith de Paris, car je suis parisien, et l’une des troupes était alors en spectacle. Puis, neuf mois après, la directrice des castings m’a engagé.

Le patinage prend une grande partie de votre vie. A quel moment avez vous pris la décision d’en faire votre métier ?

Vers l’âge de 15 ans. L’un de mes meilleurs amis est patineur et est plus vieux que moi. A l’époque, il avait commencé le spectacle à 18 ans. Et j’ai trouvé ça génial de pouvoir faire le tour du monde en patinant. J’étais encore en compétition à cette période là. Je me suis dis qu’il fallait que j’aille au bout de ma carrière en compétition et quand ça n’ira plus, je pourrais partir en spectacle car j’allais adorer ça. Et ce fut le cas. C’était un chemin facile à prendre.

Ce chemin est souvent l’une des logiques pour les patineurs, non?

Cela peut être une des logiques après la compétition. Mais, il y a beaucoup d’athlètes qui deviennent entraîneurs. D’autres arrêtent complètement. Toutes les routes sont différentes. J’en connais qui ont arrêté pendant 5 ans avant de se décider à revenir sur la glace par le spectacle. Il y a vraiment de tout. Du moment où on sait patiner et qu’on a un niveau respectable, on peut partir dans une troupe. Ici, chez Disney, chacun a son histoire.

C’est un sport très exigeant.

Exactement, c’est un sport très exigeant. Je me suis entraîné dès l’age de trois ans. Dès 8 ans jusqu’à 19 ans, je me suis entraîné à haut niveau. Il y a eu beaucoup de sacrifices. C’est du sport de haut niveau. Comme dans tous sport, le talent vient quand le travail est présent. Après le patinage c’est très précis donc très difficile.



Comment expliquez vous le succès des spectacles sur glace ?

Je pense qu’en France, surtout dans les années 90, le public a créé un lien avec ce sport. On a eu une période avec un excellent niveau pour les athlètes français comme Candeloro en 96 et 98 avec deux médailles de bronze olympiques. Dans l’inconscient, Candeloro revient souvent, Surya Bonaly aussi, avec son fameux salto arrière aux JO. C’est ancré dans l’inconscient des gens. Puis Brian Joubert Champion du Monde. Le patinage est très présent en France avec de bons athlètes. En France, on patine avec son cœur. Quand on regarde un patineur, il se donne toujours à fond. En spectacle, cela donne quelque chose de plus fort. On ramène quelque chose de différent que d’autres nations ne ramènent pas.

Quel retour avez vous du public ?

On a des retours avec les journalistes dans leur report. On reçoit des e-mails du public qui disent avoir adoré le spectacle. On reçoit des dessins où les enfants dessinent leurs personnages préférés du spectacle. Et pendant le show, on ressent quelque chose de fort. Le public vit à fond ce qui se passe. C’est un vrai show. Ce n’est pas que pour les enfants. On peut voir beaucoup de technique avec des gestes qu’on voit aux JO ou même des gestes de gymnastiques comme le salto. On a des patineurs qui ont fait les JO, dont un à représenté la France en 2014. Moi, personnellement, j’ai pas eu une carrière exceptionnelle en amateur mais je suis aux côtés de représentants français dans des compétitions internationales. On a des patineurs qui patinaient même dans des centres commerciaux au Brésil. On a un but donner un maximum de bonheur et de sourire aux gens.

Quelques mots pour donner envie ?

Si vous aimez les Disney, si vous aimez la performance, si vous aimez la technique, si vous aimez le show, venez voir Disney sur Glace au Zénith de Toulouse.

Disney sur Glace

du 31 janvier au 5 février 2020

Zénith de Toulouse