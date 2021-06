Deux concerts à Toulouse pour Francis Cabrel

Partager Facebook

Les 15 et 16 novembre prochain, Francis Cabrel s’offre deux Zénith de Toulouse.

En octovre 2020, Francis Cabrel nous offrait « A l‘aube revenant » son 14e album studio avec un recueil de treize nouvelles chansons. On attendait son retour depuis 5 ans et son précédent opus In Extremis.

À cette occasion, l’artiste est également de retour sur scène en 2021 en tournée en France avec plusieurs dates annoncées dont deux Zénith de Toulouse d’après le site La Dépêche les 15 et 16 novembre 2021. Ouverture des ventes le 15 juin prochains.