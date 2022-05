FENIX TOULOUSE – NIMES : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

En Championnat, le FENIX Toulouse marque un peu le pas dans la course à l’Europe avec une nouvelle défaite la semaine passée. Malgré tout, les toulousains restent toujours dans la lutte avec 30 points et une belle 6e place. A seulement 3 points de Montpellier (4 e). Rien n’est encore fait surtout avec la réception de Nimes.

Et les nîmois sont en pleine forme avec de belles intentions sur la fin de saison. A seulement deux points des toulousains, Nîmes ne souhaite pas être décroché et le passage dans la ville rose peut être une belle occasion de lutter pour l’EUROPE.

Toulouseblog vous invite à ce choc de la 26e journée entre le FENIX et Nîmes !

