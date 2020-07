Partager Facebook

Double dose de musique ces vendredi 31 juillet et samedi 1er aout avec les concerts de Derinegolem et Plumes & Paillettes à la Halle de la Machine Toulouse.

Dans le cadre de la deuxième saison Halle Night Long, jusqu’au 12 septembre prochain, la Halle de la Machine propose une série de concerts gratuits. Rock, mambo, fanfare ou encore techno tropicale : l’occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie.

Vendredi et samedi, double dose donc avec tout d’abord le live de Derinegolem. C’est une invitation au voyage entre l’Orient et l’Occident. Entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. Littéralement DERINËGOLEM veut dire «jusqu’à Golem», un voyage sur les rives de l’Adriatique. DERINËGOLEM parle de fête, du AHENG albanais, danser dans la transe jusqu’à s’enivrer.

Puis place à un duo techno et tropical, chic et underground, stylé et kitch, bref un live de Plumes & Paillettes.

La Suite du Programme :

JUILLET :

31 / 1er ————————————— Derinëgolem (trans albanaise)

—————————————- + Plumes Paillettes (techno tropicale)

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)