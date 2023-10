Deluxe en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Dans le cadre de la Mecanik Paradize, le groupe Deluxe s’installe à la Halle de la Machine ce jeudi 5 octobre.

Du 5 au 8 octobre, la folie de Mecanik Paradize revient à la Halle de La Machine pour la 3e année consécutive, à l’occasion de l’ouverture du Pink Paradize Festival.Trois soirées exceptionnelles sont organisées en plein air sur la Piste des Géants à Toulouse. Sur scène, on y retrouvera les plus grands noms de la musique électro française et internationale comme Deluxe, Charlotte De Witte, Vitalic et Mezerg… Le tout ponctué de spectacles de la Cie La Machine : Les deux Grandes Araignées et Astérion le Minotaure, une tempête de neige et une pyrotechnie spectaculaire donneront une ambiance extraordinaire à ces soirées !

Premier soir avec Deluxe

S’inspirant librement des grands maîtres du hip-hop, du jazz et de la funk, Deluxe crée sa propre recette musicale, unique en son genre avec une seule constante : le groove ! Autant vous dire que leur live accompagné d’une scénographie avec les Machines géantes s’annonce comme un événement mémorable ! C’est aussi le dernier concert mondial du groupe avant une pause annoncée…tentant non ?

Toutes les informations sur www.halledelamachine.fr