Découvrez les lauréates de la 2ème édition de la Women Metronum Academy !

Les lauréates de la 2ème édition de la Women Metronum Academy sont désormais connues et se produiront lors Festival du même nom du 28 septembre au 1er octobre 2022.

Ambassadrice et voix de la Women Metronum Academy, l’artiste Flavia Coelho continuera de porter haut les couleurs de cette nouvelle édition en tant que marraine et aux côtés des deux mentores que sont Flèche Love et Tracy de Sá, artistes talentueuses et engagées.

Après un appel à candidature qui s’est déroulé en fin d’année 2021, Morjane Ténéré et Énaé sont les heureuses élues de ce mentorat artistique au féminin qui se déploiera de février à octobre sur 3 temps forts que sont l’accompagnement, la création et la restitution.

Chanteuse et guitariste autodidacte évoluant du folk au blues, Morjane Ténéré puise son inspiration des grands espaces naturels, des relations humaines et la musique est avant tout pour elle une aventure. Morjane Ténéré est mentorée par Flèche Love.

Énaé navigue dans un univers contemporain et hybride, quelque part entre jazz, soul et R’n’B. D’origine americano-haitienne et française, Énaé écrit, interprète et compose ses morceaux avec Dan son beatmaker. Elle est mentorée par Tracy de Sá.

La Women Metronum Academy se conclurera sur le Festival du même nom du 28 septembre au 1er octobre 2022.