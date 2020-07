Découvrez le premier EP de Temper

Partager Facebook

Le 10 juillet dernier, Temper a présenté son premier EP » Your Face Won’t tell me » avec « Moonlight » comme titre phare.

Le multi-instrumentiste vu en première partie de BigFlo & Oli se dévoile enfin dans un premier EP très attendu. L’Electro-pop de Temper s’ouvre à nous avec des mélodies incroyables et une voix touchante, avec cette dose de vécu qui hypnotise. On adore ce premier EP, et on vous propose d’en découvrir plus.

A noter que le clip « Moonlight » en dit long sur la musique de Temper et son imaginaire. Le tout signé par le réalisateur Jérémie Levypon et produit par Golden Child, la boite de production de Bigflo & Oli. D’ailleurs, derrière le artwork, on retrouve Boby Alin, connu aussi pour ses photos des frangins toulousains.

Pour découvrir l’EP de Temper : http://hyperurl.co/yourfacewonttellme

Et : https://www.facebook.com/temperofficial/