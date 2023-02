Debout sur le Zinc en concert à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre du festival Détours de Chant, Debout sur le Zinc prend place ce jeudi 2 février au Metronum Toulouse.

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock… Avec ce dixième album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime.

Debout sur le Zinc propose toujours des concerts exceptionnels. Il ne faudra pas manquer cette date au Metronum Toulouse.

Infos : detoursdechant.com