Dans une semaine, place au Rose Festival à Toulouse

Les 2 et 3 septembre, le MEETT Toulouse accueillera le Rose Festival, l’événement de la rentrée imaginé par BigFlo & Oli. Au programme : IAM, Ben Mazué, Damso, L’Impératice, Bon Entendeur…

Après 3 années de travail, Bleu Citron présente un festival imaginé par Bigflo & Oli. Le festival ROSE aura lieu le vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022 au MEETT de Toulouse. Imaginé par Bigflo et Oli, Rose Festival est un festival dont la direction artistique est insufflée par des artistes, à l’instar de Something in the Water pour Pharell Wiliams ou d’Astroworld pour Travis Scott. Le duo, et ses partenaires, ont construit un festival de musique innovant, aux multiples facettes avec la volonté de mettre en valeur le territoire toulousain avec notamment la présence d’autres artistes de la ville rose.

Pour cette première édition, le public pourra découvrir un casting 5 étoiles avec :

– Le vendredi 2 septembre : Damso, BigFlo & Oli, Polo et Pan, Deluxe, NTO, L’Impératrice, Ziak, Mouss & Hakim et Zinée

– Le samedi 3 septembre : Laylow, BigFlo & Oli, Iam, Paul Kalkbrenner, FKJ, Folamour, Luidji, Bon Entendeur et Chilla.

Toute la programmation : https://rosefestival.fr/

Le Rose Festival en sécurité avec Tisséo

Le Meett se situant à plusieurs minutes de Toulouse, le réseau Tisséo met en place tout un système pour profiter pleinement de l’expérience. Privilégiez la ligne T1 du Tram et les navettes spéciales mises en place pour l’occasion, au départ de :

ARENES vers MEETT de 16h à 19h,

MEETT vers ARENES de 23h à 2h30 en complément du tram dont le dernier départ est, lui aussi, prévu à 2h30 !

Réservez vos billets avant le festival. Infos : https://www.tisseo.fr/