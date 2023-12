Cultura Occitanie reprend vos objets !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Cultura Occitanie propose de reprendre vos livres, jeux de société, vinyles et partitions pour une engagement éco-responsable.

A l’approche de Noël, Cultura Occitanie propose ainsi aux consommateurs de faire du vide dans les bibliothèques, les greniers et les coffres à jouets… sans avoir à jeter ! Une fois le tri effectué,direction le Kiosque de l’occasion Cultura pour revendre livres, jeux de société, vinyles et partitions en bon état, ainsi que les puzzles de moins de 100 pièces au complet.

Ce mode de consommation plus responsable se double d’un coup de pouce en matière de pouvoir d’achat. Rapportés en magasin, ces produits sont alors échangés contre une carte cadeau utilisable dans tous les magasins Cultura de France ou sur Cultura.com

Pour bénéficier des avantages du Kiosque de l’occasion Cultura, rien de plus simple ! Située à l’entrée de tous les magasins Cultura, une borne permet de scanner rapidement les articles concernés. Il est également possible de préparer la reprise de ses produits depuis chez soi, sur le site occasion.cultura.com, en entrant le code barre des articles à donner. Sur place, un collaborateur Cultura contrôle l’état des produits et valide la transaction. Le montant de la reprise est alors remis au format e-carte cadeau

Cerise sur le gâteau, jusqu’au 31 décembre 2023, les cartes cadeaux obtenues en échange des produits rapportés sont majorées de 20% !

Pour en savoir plus sur le Kiosque de l’occasion Cultura, des responsables Cultura Occitanie sont à disposition.

Cultura Portet-sur-Garonne

1é Bd de l’Europe

31120 PORTET-SUR-GARONNE

Cultura Labège

CC Carrefour

31670 LABÈGE

Cultura Balma

5 rue de la Tuilerie

31130 BALMA

Cultura Fenouillet

RN 20