Alexis Le Rossignol en spectacle à Toulouse

Alexis Le Rossignol présentera son spectacle « Le Sens de la Vie » le mercredi 12 février 2025 au Casino Barrière de Toulouse.

L’humoriste repart en tournée avec un nouveau seul en scène. Alexis Le Rossignol s’inscrit de plus en plus comme un artiste incontournable de la scène française. On le retrouve une fois par semaine dans La Bande Originale sur France Inter. Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante: qu’est ce qu’on fait de nos vies? Il y répondra donc au Casino Barrière le mercredi 12 février 2025.

Réservations : www.box.fr