Coupe du Monde 2023 : Un marché du rugby au Stadium de Toulouse

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, neuf stades des villes hôtes dont Toulouse recevront un « marché des rugby » pour mettre en avant les produits locaux.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera un événement majeur dans le monde entier. La France accueille cette édition dans dix villes hôtes. La FFR affirme aujourd’hui son attachement au lien historique entre le rugby et l’agriculture. Une délégation tricolore a d’ailleurs fait le déplacement au salon de l’agriculture avec en tete son président Bernard Laporte. « Le rugby, ce sont des hommes et des femmes, des valeurs et de la volonté, cela se rapproche beaucoup du monde paysan, c’est pour cela que l’on se comprend aisément.» explique Jean-Luc Poulain, le Président du Salon international de l’agriculture. Le Directeur général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Claude Atcher, ne disait pas autre chose : «Le rugby est comme chez lui ici, car il est lié par son histoire à la terre. »

C’est à cette occasion que l’idée des « marchés du rugby » est née. Pendant la compétition, neuf stades, dont le stadium de Toulouse, accueilleront cet événement pour proposer des produits de nos régions aux 600 000 visiteurs étrangers attendus dans chaque ville.

Le «Cercle des artisans 2023» sera également créé que l’alimentation distribuée dans les stades (grand public, hospitalités, VIP) provienne de producteurs locaux. Enfin, des packs « dé- gustation», associés à la vente de billets, offriront la possibilité de visiter des fermes et d’y déguster des mets du terroir.

«Nos destins sont liés depuis toujours, la FFR et son XV de France sont fiers de leurs terres agricoles et des hommes et des femmes qui les font vivre et qui défendent avec passion leurs identités. » explique le président de la FFR Bernard Laporte. La Coupe du Monde 2023 fera la part belle à la France et son agriculture.