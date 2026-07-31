Que faire cet été à Toulouse ? 5 temps forts culturels incontournables à (re)découvrir

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Qui a dit que la Ville Rose s’endormait pendant la saison estivale ? À Toulouse, la vie culturelle ne fait aucune pause estivale. Tout au long de l’été 2026, elle continue d’animer intensément les quartiers ainsi que les établissements culturels municipaux et métropolitains. Pour vous aider à faire votre choix, voici notre sélection de 5 rendez-vous éclectiques et rafraîchissants pour un été riche en découvertes.

1. La 12e Saison Photo : L’image sous toutes ses coutures

Pour sa 12e édition, la Saison Photo voit les choses en grand avec une programmation dense. Entre expositions inédites, rencontres passionnantes et célébration du bicentenaire de l’invention de la photographie, la création ancienne et contemporaine est mise à l’honneur.

Voici trois accrochages gratuits à ne surtout pas manquer cet été :

Renaud Monfourny – Évidences (jusqu’au 29 septembre à l’Université Toulouse Capitole) : Admirez les portraits captivants de figures de l’art contemporain (Louise Bourgeois, Eva Jospin) et d’icônes musicales (Björk, Patti Smith). Le photographe excelle dans l’art de capter l’instant précis où le masque de l’artiste tombe.

Jacques Mataly – L’horizon incertain (jusqu’au 31 juillet à la galerie Ombres Blanches) : Une réflexion poétique sur le paysage, où chaque ligne d’horizon enjambée débouche sur une nouvelle perspective invitant l’imagination à se faufiler.

Manuel Outumuro – Femmes d’autres mondes (jusqu’au 21 septembre à l’Observatoire de Jolimont) : En plein air, découvrez des portraits en noir et blanc de grandes actrices, mêlant l’esthétique hollywoodienne aux souvenirs de la Galice rurale de l’artiste.

2. L’expérience sensorielle : La Goutte d’eau à la Chapelle de la Grave

Jusqu’au 4 octobre, la majestueuse Chapelle de La Grave accueille une installation inédite et monumentale imaginée par l’artiste Stéphane Thidet.

Conçue sur mesure pour ce dôme emblématique qui domine la Garonne, l’œuvre offre une véritable immersion sensorielle. Le concept ? Toutes les quinze secondes, une unique goutte d’eau chute de cinquante mètres pour venir percuter un vaste bassin au sol. Ce geste minimaliste, amplifié par l’acoustique incroyable du lieu, transforme l’architecture en un instrument résonnant. Le miroir sombre du bassin ondule à chaque impact, jouant avec les reflets du dôme. Une expérience poétique qui invite à redécouvrir le silence et l’espace.

3. Le 7e Art à la belle étoile : Ciné sous les étoiles

Profiter de la douceur des soirées toulousaines devant un bon film, c’est ce que propose la 4e édition de « Ciné sous les étoiles » jusqu’à mi-septembre 2026.

Des places publiques aux jardins, en passant par les cours intérieures de lieux patrimoniaux, les toiles s’installent un peu partout. La programmation éclectique a de quoi ravir tout le monde : blockbusters, films d’art et d’essai, animation ou grands classiques pour cinéphiles. En plus des différents quartiers de Toulouse, les projections rayonnent sur la Métropole (Blagnac au musée aeroscopia, Beauzelle, Brax, Cugnaux, Pin-Balma et Villeneuve-Tolosane). Cerise sur le gâteau : la grande majorité de ces séances en plein air est en accès libre et gratuit !

4. La tête dans les nuages : La Nuit des Étoiles à la Cité de l’espace

Préparez-vous à scruter le cosmos ! Le vendredi 7 août 2026, la Cité de l’espace s’associe à l’Association Française d’Astronomie pour la grande Nuit des Étoiles.

Placée sous le signe de la fameuse pluie d’étoiles filantes des Perséides, cette soirée invite les curieux à observer le ciel, les constellations et les planètes depuis les jardins de la Cité. De 20h30 à 00h30, petits et grands pourront s’initier gratuitement à l’astronomie grâce aux instruments d’observation mis à disposition et aux explications des passionnés. Attention, l’entrée est gratuite mais nécessite une inscription préalable.

5. Rencontre avec un chef-d’œuvre : Le Joueur de luth aux Augustins

Le musée des Augustins crée l’événement cet été en dévoilant sa toute nouvelle acquisition majeure : Le Joueur de luth, un chef-d’œuvre absolu du peintre Nicolas Tournier (réalisé vers 1628-1630).

Fortement influencé par Le Caravage, ce tableau fascine par son réalisme saisissant, la maîtrise de son clair-obscur dramatique et la force expressive qui se dégage du musicien. Pour l’occasion, la toile est magnifiquement entourée par quatre autres portraits de l’artiste (Saint Pierre, Saint Paul, Un Soldat et Le roi Midas). Tout au long de l’été, le musée accompagne cette présentation d’une riche programmation dédiée, incluant des visites guidées et des intermèdes musicaux au cœur des collections.