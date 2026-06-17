Julian Marley et Vanupié en concert à Toulouse : L’Événement Reggae Incontournable à L’Interférence

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Avis aux amateurs de bonnes ondes et de basses profondes dans la Ville Rose ! Ce mercredi 17 juin 2026, la salle de L’Interférence à Balma accueille un plateau musical qui promet de marquer les esprits. Deux générations, deux parcours, mais un même amour pour le contretemps : Julian Marley, fils de la légende jamaïcaine, et Vanupié, figure majeure de la scène française, se réunissent pour une soirée reggae exceptionnelle.

Si vous cherchiez la bande-son parfaite pour lancer l’été à Toulouse, ce concert est l’événement à ne pas manquer.

Julian Marley : L’Héritage Roots Authentique

On ne présente plus le nom de Marley. Né à Londres et élevé entre l’Angleterre et la Jamaïque, Julian Marley s’est imposé au fil des décennies comme l’un des gardiens les plus fidèles du temple roots. Musicien accompli (il maîtrise les claviers, la batterie, la basse et la guitare), il ne se contente pas de porter un nom : il le fait vivre.

Après plusieurs albums salués par la critique internationale, Julian apporte sur scène un reggae profondément ancré dans la tradition jamaïcaine, tout en y insufflant une touche contemporaine et personnelle. En live, son énergie est intacte et promet un voyage musical authentique, rempli de messages de paix et d’unité.

Vanupié : Le Phénomène Indépendant et Fédérateur

Pour ouvrir le bal, c’est Vanupié qui prendra le contrôle de L’Interférence. Révélé au grand public grâce à ses sessions dans le métro parisien — dont la fameuse Rockadown Subway Session qui a cumulé plus de 115 millions de vues en devenant totalement virale —, l’artiste s’est bâti une solide réputation en toute indépendance.

Mêlant habilement reggae, soul, et influences urbaines, Vanupié a sillonné les plus grands festivals et les plus belles salles de France. Sur scène, sa voix chaude et éraillée, soutenue par des mélodies imparables, offre un live d’une chaleur rare, capable de fédérer instantanément le public.

Informations Pratiques : Comment y assister ?

Ce double plateau exceptionnel promet de faire vibrer les murs d’Aura, la grande salle de L’Interférence. Ne tardez pas à prendre vos places pour cette soirée qui s’annonce mémorable !

Date : Mercredi 17 juin 2026

Lieu : L’Interférence (Salle Aura)

Adresse : 56 Route de Lavaur, 31130 Balma

Horaires : Début des concerts à 20h00

Tarif : À partir de 30 €

Billetterie : Réservations directement sur le site officiel de L’Interférence ou dans les réseaux de vente habituels.

Préparez-vous à une immersion totale dans la culture sound system et la musique live. Toulouse, let’s get together and feel alright!