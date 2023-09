Concours. Gagnez vos places pour Zazie sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Zazie présentera son AirTour le vendredi 29 septembre 2023 au Zénith Toulouse Métropole.Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT SHINE et son nouveau projet AILE-P. Zazie.

Depuis plusieurs décennies, Zazie nous cueille de morceaux en morceaux avec une plume unique et un sens de la mélodie pour des chansons captivantes. Sa voix nous embarque à chaque fois, alors quand elle revient sur scène , on se prépare à découvrir une artiste unique !

La tournée s’arrêtera au Zénith Toulouse Métropole fin septembre. Toulouse Blog vous offre des places !

ZAZIE AIRTOUR

Vendredi 29 septembre 2023 20H

Zénith Toulouse Métropole

En vente sur box.fr