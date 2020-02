Concours : Gagnez vos places pour TFC – Nice sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Samedi 15 février à 20h, le TFC recevra Nice au Stadium de Toulouse pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Une semaine après leur défaite à Marseille (1-0), Toulouse recevra donc au Stadium l’équipe de Nice, elle aussi défaite par Nîmes le weekend dernier. Avec ce résultat, Toulouse est à 11 points du barragiste. La tâche se complique de plus en plus pour les violets. Si mathématiquement tout reste possible, le TFC n’est pour l’instant pas dans la bonne dynamique pour se maintenir dans l ‘élite. Tout passe donc par Nice le week-end prochain. Et enfin retrouver la victoire dans son antre.

Surtout que Nice n’est pas dans une excellente dynamique après sa défaite face à Nimes. Les aiglons restent sur une victoire, trois nuls et une défaite lors des 5 dernières rencontres pour une 11e place avec 33 points.

Les deux formations auront donc à coeur de s’imposer le weekend prochain au Stadium. Toulouseblog vous offre des places pour supporter les toulousains dans leur quête pour le maintien.

TFC – Nice

Samedi 15 février 2020

20h

Stadium de Toulouse

www.toulousefc.com