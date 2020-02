Vidéo : « At The Door » le nouveau son de The Strokes !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ils sont de retour. Les Strokes débarquent en grandes pompes avec un premier clip tiré de the New Abnormal leur prochain opus prévu pour le 10 avril 2020. Avec « At The Door », les new yorkais ont offert aussi la tracklist de la suite de Comedown Machine (2013). Ainsi que la pochette de ce très attendu nouvel album.

Pour rappel, The Strokes seront au festival Garorock à Marmande le 27 juin 2020 ( www.garorock.com )

Pochette de The New Abnormal de The Strokes

The Adults Are Talking Selfless Brooklyn Bridge to Chorus Bad Decisions Eternal Summer At the Door Why Are Sundays so Depressing Not the Same Anymore Ode to the Mets

Pochette de l’album The New Abnormal de The Strokes