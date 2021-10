Concours. Gagnez vos places pour Sanseverino à Toulouse !

Partager Facebook

Sanseverino sera en concert mercredi 6 octobre à la Salle Nougaro de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

C’est un moment unique à découvrir à la Salle Nougaro. Quand SAnsévério rand hommage à François Béranger. « Être fan de Béranger, ça n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. En revanche, chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi » explique le musicien. Cela fait plusieurs années que Sanseverino chante les textes de François Béranger, devenu son ami, au point de lui rendre hommage. En solo, le chanteur propose une revisite sur des airs folks mêlés de blues du répertoire de son ami Beber. Une guitare, un micro et une énorme envie de chanter…

Toulouse Blog vous offre des places pour ce concert !

Sanseverino en concert

Mercredi 6 octobre 2021

La Salle Nougaro

Toulouse

www.sallenougaro.com