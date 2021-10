Concours. Gagnez vos places pour l’ouverture du Pink Paradise avec Meute à Toulouse !

Partager Facebook

La fanfare Meute se produira à la Halle de la Machine le 8 octobre 2021 dans le cadre du Festival Pink Paradise 2021 de Toulouse.

Pour l’ouverture du Pink Paradize, Les Productions du Possible et La Halle de la Machine se réunissent pour la première édition en plein air de MECANIK PARADIZE du 8 au 10 octobre. Et pour bien commencer, ils lâchent la Meute.

Meute est une fanfare allemande reprenant à des classiques techno comme “The Man With The Red Face” de Laurent Garnier. Mais si on dit “fanfare” tout court, ce n’est pas vraiment flatteur pour cette douzaine de passionnés de musiques électroniques. Ils ont beau s’habiller avec les vestes rouges et or des marching bands traditionnels, la comparaison avec les groupes de nerds des teen movies américains s’arrête là. Celle avec les musiciens classiques d’orchestres guindés aussi. On a ici affaire à un “techno marching band” qui retourne les dancefloor de la planète !

Toulouseblog vous offre des places pour l’ouverture du Festival et le concert de Meute !

On découvrira aussi en plein air Africa Bmbaataa en DJ Set.

> https://pinkparadizefestival.com/