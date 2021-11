Concours. Gagnez vos places pour Panique au Ministère au Bascala !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouseblog vous offre des places pour la pièce Panique au Ministère le 25 novembre au Bascala de Bruguières près de Toulouse !

Le Bascala accueille en ce mois de novembre l’une des grandes pièces de boulevard des dix dernières années. Rebecca Hampton, Philippe Chevallier et Julie Arnold partagent l’affiche de Panique au Ministère de Jean Franco et Guillaume Mélanie.

L’histoire est simple et efficace : Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Éducation Nationale Louis Tesson, est à un carrefour de sa vie. Professionnellement, la récente nomination de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique depuis quinze ans, est une consécration. Mais elle commence à être lasse du rythme harassant qu’impose sa fonction… Familialement, elle est séparée depuis toujours du père de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule. Mais Sara est à l’âge où l’on devient indépendant… Sentimentalement, c’est une catastrophe : effarouchée par des histoires douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des années, au grand dam de sa mère, l’énergique (et croqueuse d’hommes) Cécile. Gabrielle étouffe… L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de ménage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit monde.La pièce joue autant sur le côté séducteur de Rebecca Hampton , que sur ses dialogues modernes, actuels et de théâtre de boulevard.

Toulouse Blog et le Bascala vous offrent des places pour le jeudi 25 novembre !