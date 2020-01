Concours- Gagnez vos places pour les Ogres de Barback au Bascala !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Les Ogres de Barback sera en concert le dimanche 02 février 2020 au Bascala de Bruguières. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

De quoi s’agit-il donc, cette fois ? La forme tiendra autant du spectacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont ils jouent, quelques éléments de décor et, surtout, une scénographie et une mise en lumières toujours aussi travaillées. Et de vraies surprises…

La liste des morceaux est profondément renouvelée : les Ogres aimant à puiser dans leur dense discographie. Quoi qu’il en soit, ils défendront leur conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux anciens ou directement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois…

Voilà. Les Ogres rejoignent leur terrain de jeu favori. Celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange. Celui où ils existent pleinement. Depuis 25 ans. Rendez-vous au Bascala pour un concert exceptionnel !

Les Ogres de Barback en concert

Dimanche 02 février 2020 à 17h

Le Bascala de Bruguières