Concours : Gagnez vos places pour le Sunday Time du Bikini !

Le dimanche 17 avril, pour son Sunday Time, le Bikini s’associe avec le label Toulousain Ritmo Fatale et ensemble invitent le dj anglais Palms Trax pour un set de 3h. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Résident depuis 2015 du très réputé Dekmantel festival, Palms Trax est aujourd’hui une figure incontournable de la scène électronique mondiale. Producteur de talent, dj versatile, il est reconnu pour des sets extrêmement généreux et maîtrisés, embarquant avec lui le public comme peu d’autres dans une ambiance toujours chaleureuse et hautement festive. House vintage, italo disco, acid, trance 90s, electro et breakbeat, tout y passe.

Ses prestations toujours remarquées, que ce soit au DGTL, Sonar, Panorama Bar et même au Music Locker de Los Santos dans GTA V, en font l’un des selectors les plus demandés du moment.

Son premier passage au Bikini s’annonce donc mémorable !

Il sera accompagné par le cofondateur de Ritmo Fatale Kendal, qui assurera également un set de 3h, naviguant entre, italo-disco, EBM et early trance, sous la bannière ‘Italo Body Music’.

Toulouseblog vous offre des places pour cette date au Bikini dimanche 17 avril !