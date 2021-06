Concours. Gagnez vos places pour la soirée Girls Don’t Cry Party x Weekend des Curiosités !

Partager Facebook

Soirée évènement Girls Don’t Cry Party x Weekend des Curiosités le jeudi 1er juillet au Musée Georges Labit de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Girls don’t Cry et Le Weekend des Curiosités s’associent pour vous proposer une soirée au coeur des jardins du musée George Labit ! Girls Don’t Cry est le média lancé par La Petite pour montrer que les filles ne pleurent pas. Elle peignent, elles dansent, elles jouent, elles chantent, elles mixent, elles dessinent, elles filment, elles écrivent, elles sculptent, elles créent. Girls Don’t Cry Party est une FÊTE !

Qui dit soirée Girls Don’t Cry, et Weekend des Curiosités, dit musique. Et encore une fois, une belle programmation à se mettre dans les oreilles le temps de cette soirée : Goldiz B et Marie Deback.

Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase.

Marie Deback arrive à Toulouse en 2003 pour terminer ses études d’art. Le musée George Labit est le premier lieu qui la touche de façon particulière, ses habitantes : les oeuvres, les arbres, les merveilles venues d’outre-mer. Depuis, elle s’est passionnée pour le partage d’histoires d’objets, d’oeuvres et d’artistes. Elle vous propose un mix onirique et vous guide au coeur du jardin fantastique du musée. Amoureuse de vinyle, collectionneuse de sons et musiques envoûtantes, elle développe un son original entre deux mondes.

En tout cas, Toulouseblog et La Petite vous offrent des places pour cette 9e soirée Girls don’t Cry !

Crédit photo : crédit © MONXY