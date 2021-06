Concours. Gagnez vos places pour Ben Mazué sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Jeudi 1er juillet, Ben Mazué présentera son magnifique album « Paradis » sur la scène de l’Aria de Cornebarrieu, près de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Depuis plusieurs années, on aime Ben Mazué. Ses textes, ses sonorités et ses spectacles toujours poétiques et uniques. Depuis vendredi 6 novembre, le chanteurs de retour avec son 4e et très beau nouvel album « Paradis » après le succès le disque d’Or de « La Femme Idéale ». Ben Mazué chante, rappe, parle, slame, raconte son histoire et par la même, la nôtre. Il nous attire dans son émotion sans jamais pleurnicher et avec beaucoup d’auto- dérision.

Dans « Paradis », Ben MAzué s’ouvre comme jamais, on suit la progression dans la vie de cet poète unique dans le paysage musical français. Du titre « Quand je marche », véritable souffle de vie, au touchant « Matthis » en passant par « Pas très original », le chanteur nous revient plus touchant que jamais.

Toulouseblog et l’Aria de Cornebarrieu vous offrent des places pour un vrai moment de poésie.

> https://www.cornebarrieu.fr/portfolio-items/ben-mazue/