Concours : Gagnez vos places pour Keane au Bikini !

Le groupe Keane sera en concert à Toulouse, au Bikini, le mercredi 29 janvier 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Tout juste après la sortie de son nouvel album Cause and Effect, Keane annonce une tournée européenne début 2020. Débutant le 20 janvier à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, Keane tournera à travers le continent avec 16 concerts entre janvier et février 2020. Le groupe a passé l’été à émouvoir le public des festivals aux Royaume Unis et en Europe et a fait complet en un éclair de showcases aux Etats Unis, en France et en Allemagne, incluant des concerts à La Maroquinerie à Paris et le Lido à Berlin.

Cause and Effect est la suite de Strangeland (2012) et inclut les titres « Disconnected » et « Silenced by the Night ». La naissance du nouvel album a été une surprise pour le groupe. Pendant leur pause, Tom Chaplin a sorti deux albums solo à succès mais son partenaire de vieille date, Tim Rice-Oxley, lui manquait. « J’en suis venu à me demander comment j’avais fait pour laisser cette relation énigmatique mais néanmoins importante dériver », déclare Tom.

Pendant ce temps Tim, traversant ses propres épreuves, se rendu compte qu’il avait écrit un album aux chansons très personnelles et remplies à la fois d’humour et de peine. Quand Tom, le bassiste Jesse Quin et le batteur Richard Hughes ont entendu les titres, ils ont été immédiatement attiré par eux à la fois musicalement et lyriquement. À partir de là, le groupe s’est réuni en studio pour faire ce qu’il aime, donnant vie à ces chansons et se retrouveant les uns avec les autres.

Bref, Keane retrouve la scène avec un passage toulousain le 29 janvier 2020 !

Keane en concert à Toulouse

Mercredi 29 janvier 2020

Le Bikini