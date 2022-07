Concours : Gagnez vos places pour Fabrice Eboué au Château de la Garrigue !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le jeudi 28 juillet, Fabrice Eboué présentera son seul en scène « Adieu Hier » au Château de la Garrigue près de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé… Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Situé entre Toulouse et Montauban, le Château ouvrira ses portes dès 19h pour vous permettre de découvrir pleinement ce lieu d’exception : en plus du spectacle, retrouvez sur place le restaurant gastronomique L’Alto, tapas & finger food, hébergements et parking.

Pour clôturer ce premier mois d’ouverture avec Kendji Girac, Noëlle Perna et Pierre-Emmanuel Barré entre autres, Les Scènes d’Été au Château de la Garrigue accueillent Fabrice Éboué pour partager un dernier moment d’humour mémorable !

Une belle occasion pour vous offrir des places avec Bleu Citron !

Fabrice Eboué

Le jeudi 28 juillet au Château de la Garrigue

Réservations : www.bleucitron.net