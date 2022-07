Anne Sila en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le 21 octobre prochain, Anne Sila sera en concert au Casino Barrière de Toulouse.

Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une technique vocale incroyable… Anne Sila, c’est une voix unique qui a embrasé la 4ème édition de The Voice en 2015 et The Voice all Stars en 2021. Elle dévoile enfin son troisième album » à nos cœurs » journal intime d’une incorrigible romantique… La recette sucrée salée de Anne va vous emporter dans son tourbillon pop et jazzy. Comme elle l’a chanté à son coach Florent Pagny dans The Voice All Stars, Anne Sila revient vous chercher, et elle n’est pas prête de vous quitter. C’est ainsi qu’elle débute l’aventure, libre et inspirée.

Rendez-vous cet automne au Casino Barrière de Toulouse pour la découvrir sur scène.

Réservations : www.box.fr