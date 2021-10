Concours – Gagnez vos places pour D’Jal à Toulouse !

Partager Facebook

L’humoriste D’Jal sera de retour avec un nouveau spectacle « A Coeur ouvert » le 20 octobre 2021 au Casino Barrière de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

D’Jal revient avec un nouveau spectacle ! Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le Portugais et redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre à coeur ouvert et nous entraine dans un véritable hymne à la vie.

Son premier spectacle JUST D’JAL s’est joué à guichet fermé à travers la France, l’Europe (Royaume Uni, Belgique, Luxembourg, Monaco…) et le Monde (USA, Sénégal, Tunisie, Côté d’Ivoire, Maroc…). Son Sketch du Portugais rassemble rapidement plus de 20 millions de vues sur Youtube et permet à D’Jal de conquérir les spectateurs qui sont plus de 400.000 à avoir vu le spectacle avec près de 400 représentations… Un véritable raz-de-marée qui a enflammé les prestigieuses salles parisiennes : l’Olympia, le Casino de Paris, l’Alhambra…

D’Jal revient aujourd’hui avec un nouveau spectacle qui nous permet de découvrir l’humain qui se cache derrière l’artiste. Dans A COEUR OUVERT, D’Jal se livre et s’ouvre à nous. Il aborde notamment des moments difficiles comme le cancer de sa mère ou encore des tranches de vie comme son travail auprès des myopathes.

Toulouseblog vous offre des places pour ce spectacle à Toulouse !

D’Jal en spectacle

Le 20 octobre 2021

Casino Barrière Toulouse

réservations : www.bleucitron.net ou au 05 62 73 44 77