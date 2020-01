Concours – Gagnez vos places pour Barrut à Détours de Chant 2020 !

Partager Facebook

Dans le cadre de Détours de Chant 2020, le groupe Barrut sera en concert à Toulouse, à l’Auditorium Saint Pierre des Cuisines le 4 février prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Barrut, c’est une bête composée de trois femmes et quatre hommes qui font de la polyphonie et qui tapent très fort sur des tambours. Une bête sonore qui pleure parfois, rugit souvent. Une bête qui a grandi dans la garrigue montpelliéraine et dont l’insatiable appétit l’a conduite à s’abreuver à la table de nombreux étrangers.

La bête du Barrut est un animal poétique. Elle met en mouvement des stances dans sa langue maternelle , l’occitan. Des poèmes écrits par Léon Cordes, Louisa Paulin, des troubadours du XXème siècle ou par la bête elle-même.

Le Festival Détours de Chant et Toulouse Blog vous offrent des places pour ce concert.

Barrut en concert

Mardi 4 février à 20h30

Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

Plus d’infos : www.detoursdechant.com