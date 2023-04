Concours. Gagnez vos places pour Bakermat à Toulouse !

Partager Facebook

Le dj Bakermat sera en live au Bikini le 29 avril 2023 lors d’une grande soirée avec Aalson, Max Tenrom et Peter Palace. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Original. C’est le mot qui décrirait le mieux la musique de Bakermat. Le dj originaire d’Amsterdam propose une musique novatrice qui combine les genres, et bien que ses productions soient diverses, elles ont un point commun : sa musique rend les gens vraiment heureux.

Tout a commencé en 2012, lorsque Bakermat a atteint les charts avec son premier single « One Day (Vandaag) ».

Outre la musique, Bakermat se distingue également souvent par ses performances live. En ajoutant des musiciens live à ses performances et en animant son propre concept « Bakermat présent The Circus », il a montré qu’il était plus qu’un simple producteur.

Au cours des dernières années, Bakermat a organisé ses propres événements dans des villes comme Londres, New York, Amsterdam, Paris et Rio de Janeiro. Il est également un hôte régulier des scènes de Tomorrowland, Airbeat One Festival et d’autres grands festivals.

Toulouseblog vous invite à cette soirée exceptionnelle !

Infos : www.lebikini.com