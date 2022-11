Concours : Gagnez vos places pour Angelina à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La chanteuse Angelina sera en concert le 27 novembre 2022 au Casino Barrière de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

A seulement 10 ans, Angelina remporte The Voice Kids 2017 avec Patrick Fiori pour coach. Elle impressionne par son charisme naturel, sa voix puissante et mélodique, mais aussi par son dynamisme contagieux.

En 2018, elle finit 2ème au concours de l’Eurovision Junior avec sa chanson originale « Jamais sans toi ». Un classement historique pour la France, puisque cela faisait 27 ans qu’il n’y avait pas eu un tel succès à l’Eurovision pour notre pays.

C’est donc tout naturellement qu’à la suite de ces aventures incroyables, Angelina continue son parcours et s’attèle en 2019 à l’enregistrement de son premier album : dix chansons originales et deux reprises qu’elle affectionne particulièrement.

L’album « Ma voie » oscille entre des productions modernes aux rythmes enlevés et des titres plus murs, plus doux, plus ambitieux, qui traitent autant de la famille que des problèmes environnementaux (« C’est si beau ici »).

Patrick Fiori lui écrit une superbe balade, « Sur les épaules de mon père », dans laquelle Angelina chante avec beaucoup de grâce la relation unique et forte entre un père et sa fille.

L’album est un succès commercial avec son titre phare « Maman me dit » comptabilisant plus de 50 Millions de vues et qui totalise plus de 80 millions de vues tous singles confondus !

Angelina a retrouvé les studios d’enregistrement et nous a dévoilé un deuxième album « Apparences » en 2021. Un opus suivi d’une tournée dans les salles françaises. Cette deuxième tournée révèle plus qu’une voix singulière : une grande artiste sur qui il faut désormais compter !

Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places pour le concert d’Angelina à Toulouse !

Réservations : www.bleucitron.net