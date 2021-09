Concours. Gagnez vos places pour Altin Gün en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Altin Gün sera en concert au Bikini le 25 septembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Jasper Verhulst est le bassiste de Jacco Gardner, quand après un concert à Istanbul, il en revient fasciné par le son de la scène turque des années 1970. A cette époque des artistes comme Selda Bagčan, Barış Manço et Erkin Koray combinent musique traditionnelle et les influences rock et psychédéliques occidentales. A la recherche de ce son , Jasper s’adjoint les services de Ben Rider (guitare) et Nic Mauskovic (batterie) et via Facebook recrute deux musiciens turcs Merve Dasdemir (chant) et Erdinc Yildiz Ecevit (voix, saz,) Altın Gün est né.

Ils seront alors rejoint par le percussionniste de jungle by night Gino Groeneveld depuis Altın Gün fait revivre cette scène turque des années 70 en reprenant les titres des artistes sus mentionnés ainsi que ceux de leur contemporains moins connus . C’est rafraichissant , c’est dansant , ça nous aidera à passer 2021.

Toulouseblog vous offre des places pour ce concert exceptionnel au Bikini !