Fête de la Musique à Toulouse : Embarquez pour une croisière inédite sur la Garonne !

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Fête de la Musique à Toulouse : Et si vous la viviez depuis la Garonne ?

La Fête de la Musique fait son grand retour ce dimanche 21 juin dans les rues de la Ville Rose. Si les places et les ruelles historiques promettent d’être noires de monde au rythme des concerts, il existe une alternative spectaculaire et originale pour profiter de l’événement : prendre le large sur la Garonne.

Cette année, pour célébrer le solstice d’été en beauté, la célèbre compagnie des Bateaux Toulousains s’adapte à l’événement et propose une série de croisières promenades nocturnes. Une occasion rêvée d’admirer les monuments emblématiques de la ville (le dôme de la Grave, le Pont-Neuf, les quais de la Daurade) tout en profitant de l’écho musical des festivités depuis les flots.

Une programmation spéciale pour ce dimanche : 5 départs exclusifs

Pour répondre à l’effervescence de cette soirée festive, les Bateaux Toulousains ont mis en place un dispositif exceptionnel. Au lieu de s’arrêter en fin d’après-midi, la compagnie prolonge le plaisir jusqu’au bout de la nuit pour que chacun puisse trouver son moment idéal.

Afin de s’adapter au programme de votre soirée (que ce soit pour un apéro sur l’eau ou une balade sous les étoiles), 5 horaires de départ sont proposés au public ce dimanche :

18h00 : Idéal pour lancer la soirée en douceur avec la lumière de fin de journée.

Idéal pour lancer la soirée en douceur avec la lumière de fin de journée. 19h00 : La croisière parfaite pour l’heure de l’apéritif.

La croisière parfaite pour l’heure de l’apéritif. 20h00 : Le rendez-vous de la « Golden Hour » pour des photos inoubliables de la ville brique baignée de soleil.

Le rendez-vous de la « Golden Hour » pour des photos inoubliables de la ville brique baignée de soleil. 21h00 : La transition vers la nuit, au moment où la musique bat son plein sur les quais de la Daurade et la place Saint-Pierre.

La transition vers la nuit, au moment où la musique bat son plein sur les quais de la Daurade et la place Saint-Pierre. 22h00 : Une ambiance magique et nocturne, avec les reflets des éclairages urbains sur l’eau.

Une expérience immersive au cœur de la Ville Rose

S’éloigner un instant de la foule tout en restant au cœur de la fête, c’est la promesse de ces croisières promenades. Au fil de l’eau, les passagers pourront savourer une perspective unique sur le patrimoine toulousain. Le son des concerts organisés sur les berges viendra naturellement rythmer la navigation, offrant une bande-son « live » et éclectique à cette balade fluviale très prisée.

Informations pratiques et réservations

Attention, la Fête de la Musique est l’une des soirées les plus populaires de l’année à Toulouse, et la capacité à bord reste limitée. Il est vivement conseillé de réserver ses billets en avance pour garantir sa place à l’horaire de son choix.

👉 Réservez votre croisière promenade en ligne dès maintenant : Accéder à la billetterie officielle des Bateaux Toulousains

N’attendez plus pour planifier votre dimanche soir. Embarquez, détendez-vous et laissez-vous bercer par le courant et la musique !