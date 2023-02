Complet au Bikini, Pomme de retour cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Pomme nous a offert l’album Consolation le 26 août 2022 après le succès public et critique de son deuxième album Les Failles, paru en 2019.

Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk, que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant. Dans la campagne québécoise, ils co-réalisent l’album qui, à la différence des Failles, ne porte pas sur « ce qui ne va pas », mais plutôt sur « ce qui fait du bien ».

Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement signée Claire Pommet, également productrice du disque. Écrit en Bourgogne, à Paris, à Montréal, sur l’Île d’Orléans au Québec ou encore en Ontario, Consolation sera d’abord pensé comme un album en piano- voix. S’ajouteront par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspiraient Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre.

Pomme s’offre donc le cadre onirique de la Halle aux Grains Toulouse en octobre 2023 après la date complète au Bikini le 2 février 2023.

Infos et réservations : www.bleucitron.net