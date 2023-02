Astérix, Le Pire Voisin du monde, Knock at the cabin…que voir au cinéma cette semaine ?

Nouvelle semaine de sorties en salle avec le blockbuster made in France Astérix et Obélix : L’Empire du milieu. Mais pas seulement. On retrouvera Le Pire Voisin du monde, Knock at the cabin, La Montagne, Tel Aviv-Beyrouth et Amore Mio.

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

de Guillaume Canet

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux gaulois.

Maurice le chat fabuleux

de Toby Genkel, Florian Westermann

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan.

Le Pire voisin au monde

de Marc Forster

Avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller

LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine.

Knock at the Cabin

de M. Night Shyamalan

Avec Jonathan Groff (II), Ben Aldridge, Dave Bautista

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

La Montagne

de Thomas Salvador

Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

Tel Aviv – Beyrouth

de Michale Boganim

Avec Sofia Essaïdi, Sarah Adler, Zalfa Seurat

De 1984 à 2006, deux familles, l’une libanaise, l’autre israélienne, sont prises dans la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. Entre le sud du Liban et Haïfa, l’Histoire vient à la fois bouleverser et réunir les destins individuels.

Amore Mio

de Guillaume Gouix

Avec Alysson Paradis, Élodie Bouchez, Viggo Ferreira-Redier

Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime. Elle convainc Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mènera vers l’Italie, elles découvrent les adultes qu’elles sont devenues et tentent de retrouver la complicité des enfants qu’elles étaient.