Comment vit le Toulouse Olympique en confinement ?

Prenons des nouvelles de l’équipe du Toulouse Olympique en période de confinement.

Même si le Toulouse Olympique XIII a cessé toute activité, les entrainements étant interdits et la Fédération Anglaise (RFL) ayant mis en pause le championnat, depuis le 16 mars dernier, les acteurs qui le composent s’activent en coulisses, prêts à repartir de l’avant.

Les échanges vont bon train avec la Fédération Anglaise (RFL) et cette dernière n’envisage pas d’annuler la compétition et étudie différentes options de calendriers avec des reprises en juin ou en juillet. Les premiers travaux maintiennent l’intégralité des rencontres, en prolongeant la saison jusqu’à novembre.

Bien entendu, dans le contexte actuel très incertain et une date de sortie de confinement inconnue (autant en France qu’en Angleterre), il n’y a aucune confirmation à ce jour.

En vue de cette reprise qu’ils espèrent au plus tôt, les Bleus et Blancs ne se laissent pas aller et font le maximum pour se tenir en forme, notamment grâce à l’ingéniosité d’Adam INNES, le responsable de la performance, qui propose des programmes adaptés à chaque situation de confinement, comme chacun peut le voir sur les différents réseaux sociaux du club (Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube).

Par ailleurs, même si les bureaux administratifs sont fermés, une permanence reste en place avec une adresse unique : contact@to13.com.