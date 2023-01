Clip : Le groupe Paddang dévoile l’excellent titre « 3.0 » 

Partager Facebook

Le groupe toulousain Paddang revient avec le clip de leur titre « 3.0 » extrait de leur premier album « Chasing Ghosts » prévu pour mars 2023.

Le garage band Paddang nous délivre encore un titre surpuissant. Un titre né face à l’urgence du temps qui passe. Les rêves et les objectifs s’éloignent et laissent place aux regrets et à la frustration. Le débit de voix saccadé et le rythme effréné transmettent une énergie stimulante, incitant à ne jamais baisser les bras face aux obstacles. Paddang est donc au rendez-vous de ce début d’année 2023 avec ce nouveau titre extrait de leur futur album, « Chasing Ghosts » , prévu pour le 31 mars 2023. Le trio composé Thomas Boquel, Rémi Fournier et Guirec Petton a prévu 8 titres surpuissant enregistré au Studio Flantier Records et mastérisé par Third Man Records.

> https://www.instagram.com/paddangband/