Cinémathèque de Toulouse : La liste des invités pour la rentrée !

La grande force de l’institution cinématographique toulousain demeure ses rendez-vous exceptionnels, ses cycles et surtout la présence de nombreux invités pour des rencontres, des master-class ou des projections/débats. Après de long mois de confinement et d’interruption, la Cinémathèque de Toulouse invitera de nouveaux acteurs du 7e art dès la rentrée.

Dès septembre donc, les cinéphiles, mais pas seulement, pourra voir Serge Avedikian, Andrei Konchalovsky, Luis Pares ou encore Jan Kounen pour une carte blanche dans le cadre de Fifigrot 2020 et les films de Maria Augusta Ramos dans le cadre de Cinélatino.

Le programme complet :

LUIS E. PARÉS, le 3 octobre En coproduction avec Cinespaña, la Cinémathèque de Toulouse présente le cycle ¡Pánico Pop! Subversion en Espagne, des yéyés à la Movida. Une conférence sur le développement de la culture pop en Espagne à partir des années 1960, et sur ses rapports avec la censure, la société et le pouvoir franquiste, inaugurera ce cycle.

JAN KOUNEN, le 18 septembre Carte blanche à Jan Kounen dans le cadre du festival Fifigrot. Le cinéaste sera à la Cinémathèque de Toulouse pour présenter son film L’Histoire de Panshin Beka et Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio (19h) et Le Sacrifice de Tarkovski (21h).

MARIA AUGUSTA RAMOS, les 29, 30 et 31 octobre

En coproduction avec Cinélatino, la Cinémathèque de Toulouse propose une rencontre avec la cinéaste brésilienne Maria Augusta Ramos et présente six de ses films — dont O Processo, sélectionné à la Berlinale 2018 et récompensé du Prix du Meilleur long métrage au festival Visions du Réel.