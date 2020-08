Cinéma en plein air : Que voir cette semaine à la Cinémathèque de Toulouse !

Partager Facebook

Nouvelle semaine de cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse avec cinq nouveaux long-métrages.

Depuis le 17 juillet, le cinéma en plein air est de retour pour une 16e édition. Du cinéma, du très grand cinéma, à voir sous les étoiles. Entre autres, on pourra (re)découvrir Very Bad Trip, Un Américain à Paris, Sacré Graal, Billy Elliot, Le Mépris, Diamant sur canapé, Coup de Foudre à Notting Hill et tant d’autres. Pendant cinq semaines ,c’est pas moins de 31 films à voir en plein air.

Cette année, les films proposés en plein air seront visibles le lendemain en salle à la Cinémathèque de Toulouse.

Alors, quel est le programme de la semaine ?

Le Fanfaron mercredi 12 aout

Camille Redouble jeudi 13 aout

Wall-E le 14 aout

A l’Est d’Eden samedi 15 aout

En liberté dimanche 16 aout