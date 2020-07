Ciné sous les étoiles : Projection de Sugar Man au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre du Ciné sous les étoiles en partenariat avec l’Utopia Toulouse, le Metronum propose de découvrir le film « Sugar Man » de Malik Bendjelloul.

Sugar Man retrace le destin d’un chanteur oublié, Sixto Rodriguez. L’histoire n’est pas anodine. Sixto Rodriguez publia en 1970 et 1971 deux albums de folk aux accents rock et soul. Malgré la réussite de ses deux opus, le succès est loin d’être au rendez-vous et ses chansons passeront complètement inaperçues aux Etats-Unis. Pourtant, il deviendra célèbre en Afrique du Sud sans le savoir. Ses disques s’écouleront à 500 000 exemplaires et il devient une véritable idole là bas. Malheureusement, il arrête la musique pour se concentrer à son précédent métier dans la construction. Malgré une tournée triomphale en 1998 en Afrique du Sud, Sixto Rodriguez vivait dans des conditions difficiles avant la mise en lumière de Malik Bendjelloul.

Ce suédois commence à tourner dès 2006 en Afrique du Sud et à Détroit pour raconter l’histoire de Sixto Rodriguez. A 70 ans, et quasiment aveugle, il devient alors une véritable figure de la scène des années 70 grâce à ses 86 minutes de documentaire et une chanson : « Sugar Man ».

Le documentaire « Searching for Sugar Man », retraçant cette histoire folle, a obtenu l’Oscar 2013 du meilleur documentaire, une semaine après un Bafta dans la même catégorie. Cette été, le Metronum et l’Utopia offrent la possibilité de le redécouvrir ainsi que cette Bande-Originale exceptionnelle.

Toute la programmation cinéma en plein air s’articule dans le patio et en mode guinguette soit le public assis sur des transats. Début de la projection à 22h pour 3/5 euros.