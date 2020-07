Cali, en concert au Bascala en 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cali présentera son nouvel album le 9 avril 2021 au Bascala de Bruguières, près de Toulouse.

On croit tout savoir de Cali : son succès (faussement) immédiat, son histoire personnelle marquée par le décès prématuré de sa mère lorsqu’il avait six ans, son attachement à sa belle région et sa ville natale de Vernet-Les-Bains, ses concerts fleuves qui le laissent à la limite de l’épuisement (car il est ainsi, il donne tout sans compter, jamais).

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est un artiste, au sens large du terme et que le format de la chanson est bien trop réducteur pour ne fût-ce qu’entrevoir les contours de la qualité de son expression.

Écrivain, metteur en scène, acteur, chanteur et compositeur, il est multiple et prolixe, fuit les classifications et n’a de cesse que d’échapper au formatage en règle d’une société du loisir friande de cases et de nomenclature.

Cavale son nouvel album est né de cette volonté, pour la première fois, d’embrasser les multiples facettes de son art, car Cavale n’est pas qu’un recueil de chansons, c’est également un court métrage, une nouvelle et un livre ; pièces d’un puzzle multiple aux clés disséminées qui se révèle dans sa cohérence en prenant connaissance de l’ensemble.

Cali en concert

Le 9 avril 2021

Le Bascala de Bruguières

infos : spectacles.le-bascala.com