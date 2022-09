Chronique d’une liaison passagère, Canailles…les sorties au cinéma de la semaine !

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra voir Chronique d’une liaison passagère, Canailles, Coup de Théâtre, A propos de Joan et Citoyen d’Honneur.

Chronique d’une liaison passagère de Emmanuel Mouret

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

Canailles de Christophe Offenstein

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine débarque chez Elias. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice chargée de l’affaire…

Coup de théâtre de Tom George

Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard – blasé et revenu de tout – et l’agent Stalker – une jeune recrue du genre zélée

A propos de Joan de Laurent Larivière

Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble.

Citoyen d’honneur de Mohamed Hamidi

Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il accepte d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.