Charlotte Cardin en concert à Toulouse

Fort d’un magnifique album, Charlotte Cardin sera en concert à Toulouse fin janvier.

Après les singles Big Boy et Main Girl, CHARLOTTE CARDIN devient un phénomène international avec son premier album Phoenix, sorti en 2021. Des centaines de millions de diffusions en streaming plus tard et accompagnée des louanges de la presse internationale, la lauréate de quatre prix JUNO s’ouvre comme jamais auparavant sur son deuxième album, 99 Nights.

La chanteuse se livrera sur la scène du Metronum de Toulouse le 27 janvier prochain pour notre plus grand bonheur. Immanquable !

Réservations : lemetronum.fr