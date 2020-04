Chaque semaine, Radiohead offre un concert sur internet

De nombreux artistes offrent des lives confinés depuis leur cuisine, salon ou leur terrasse. Pour RAdiohead, rien de cela. On revisite des grands moments scéniques avec un concert par semaine du groupe d’Oxford. Et pour débuter cette belle aventure musicale, découvrez le concert « Live from a tent in Dublin ». Tout un programme. Un live tourné en 2000 à découvrir sur la chaine Youtube.

Now that you have no choice whether or not you fancy a quiet night in, we hereby present the first of several weekly live shows coming to Radiohead’s @YouTube channel.



Starting tomorrow 10pm UK/2pm PT/5pm ET with Live From a Tent In Dublin: https://t.co/oQYIJXFDCz pic.twitter.com/84TSWMPDLV