Championship : Un TO héroïque s’impose à Widnes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Amputé par de nombreux absents et déstabilisé par la perte de son arrière Olly ASHALL-BOTT sur blessure après 15 minutes seulement, le TO s’impose au DCBL Stadium de Widnes après une fin de match intense, sur le score de 12-14 !

Sur les 10 premières minutes le TO pousse mais voit ses efforts repoussés par la défense des Vikings. Après un carton jaune de Josh RALPH, Widnes prend l’avantage avec un essai de INCE en coin, 4-0 après le premier quart d’heure. Les Toulousains réagissent en infériorité numérique grâce à un essai de Joe BRETHERTON et ils reviennent à égalité juste avant un retour à 13 contre 13. Cinq minutes plus tard c’est le centre, replacé en seconde ligne, Reubenn RENNIE qui permet aux Bleus et Blancs de creuser l’écart, essai inscrit en puissance. Jake SHORROCKS transforme. Le score ne bougera pas jusqu’à la pause, 4-10.

En deuxième mi-temps, les Anglais reviennent avec d’autres intentions et poussent pour recoller au tableau d’affichage. Après un quart d’heure où les équipes se sont rendus coup pour coup, Widnes trouve la faille grâce à DIXON, 8-10 pour les Toulousains à la 55e minute de jeu. Les Vikings gagnent en confiance et trouvent, 10 minutes plus tard, un coup de pied « 40/20 » qui amène à l’essai de EDGE. Widnes passe devant au score pour la deuxième fois de la rencontre, 12-10. Dans les 5 dernières minutes, les Français poussent les hôtes à la faute et ces derniers finiront la rencontre à 12 contre 13 suite à un plaquage dangereux sur Robin BROCHON. Le TO reprend les commandes grâce à Paul MARCON ! 12-14 et il reste quelques minutes à jouer. Les Haut-Garonnais défendent de manière héroïque et s’imposent au terme d’une rencontre disputée.

Il faut enchaîner la semaine prochaine avec un nouveau déplacement, cette fois du côté de Sheffield samedi 25 mars.