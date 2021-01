Ce samedi, nouveau live de l’Orchestre National du Capitole

Partager Facebook

L’Orchestre Nationale du Capitole de Toulouse poursuit la diffusion de ses concerts en live et en streaming. Prochains rendez-vous ce 30 janvier puis le 6 février 2021 à 18h.

Suite aux annonces gouvernementales du 7 janvier 2021 et à la non-réouverture des salles de spectacles jusqu’en février au moins, l’Orchestre national du Capitole poursuit la diffusion de ses concerts en live et en streaming, afin de maintenir le lien avec son public. Deux nouveaux concerts live, accessibles gratuitement à tous, auront lieu les samedis 30 janvier et 6 février à 18h. Ces concerts seront disponibles en streaming, respectivement jusqu’au 15 et 22 mars 2021.

L’Orchestre national du Capitole retrouvera également le musicien et pédagogue de génie, Jean-François Zygel, pour l’enregistrement d’une nouvelle émission sur la thématique de Mozart qui sera diffusée sur France 5.

Le concert du 15 janvier, qui devait réunir le chef ukrainien Kirill Karabits et le violoniste autrichien Emmanuel Tjeknavorian est annulé et ne fera pas l’objet d’une diffusion live.

On notera que plus de 460 000 personnes ont suivi les 6 derniers concerts de l’Orchestre national du Capitole, retransmis sur les réseaux sociaux.

TOULOUSE – Halle aux grains

Samedi 30 janvier à 18h NOUVEL HORAIRE

Kahchun Wong direction

Daniel Lozakovich violon

MENDELSSOHN Concerto pour violon n°2

TOULOUSE – Halle aux grains

Samedi 6 février à 18h

Leo McFall direction

David Fray piano

MOZART Concerto pour piano n°20

SCHUBERT Symphonie n°9 « La Grande »

CONCERTS 30 JANVIER ET 6 FÉVRIER DIFFUSÉS EN LIVE

> SUR FACEBOOK ONCT

www.facebook.com/ONCToulouse

Mairie de Toulouse

www.facebook.com/Toulouse

> SUR YOUTUBE ONCT

www.youtube.com/channel/UCaMYnkG AAxB7_ooo5Wkqn2Q