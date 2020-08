Ce lundi, revivez le match Toulouse – Naples !

Partager Facebook

France 3 Occitanie propose de revivre ce lundi 3 aout le match de Coupe d’Europe entre le Toulouse FC et Naples.

Un petit retour sur le passé permet de revivre une très grande émotion pour les supporters du TFC. Qualifié pour la Coupe d’Europe 1986, le TFC tombe sur le Napoli de Diego Maradona. Battus 1-0 à l’aller à Naples, les Toulousains (Bergeroo, Passi, Stopyra, etc) vont être portés par un Stadium de Toulouse en feu et réussir l’exploit d’éliminer Naples après une session incroyable de tirs au but.

Un match et une ambiance historique qui nous tarde de revivre au Stadium de Toulouse. En attendant, rendez-vous sur France 3 Occitanie ce lundi 3 aout.

Le 10 aout, France 3 proposera France/Nouvelle-Zélande de 1995 à Toulouse.