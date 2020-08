Revivez la saga James Bond avec Daniel Graig au Gaumont Toulouse

Partager Facebook

Les cinémas Gaumont Toulouse et Labège proposent de revivre la saga James Bond avec Daniel Graig dès le 5 août.

Du 5 août au 1er septembre, redécouvrez votre espion préféré sur écran. Une petite mise en bouche avant le prochain volet tant attendu…qui sera aussi le dernier avec Daniel Graig dans le rôle de 007. En quatre films, la saga James Bond a retrouvé de sa superbe.

Tout commence avec Casino Royale (2006) de Martin Campbell où on découvre la construction de 007 avec des scènes d’anthologie et un Madds Mikkelsen en super méchant.

Suivra, quelques années plus tard, Quantum of Solace (2008) de Marc Foster. Pas vraiment une réussite, à quelques scènes près, mais la confirmation d’un grand 007 en la personne de Daniel Graig.

On arrive alors au plus réussi de la saga James Bond :Skyfall (2012) de Sam Mendes. Le réalisateur oscarisé de American Beauty et 1917 livre un film incroyable et nous amène jusqu’aux origines de la famille Bond. Un chef d’oeuvre. Accompagné de Roger Deakins à la photographie, Sam Mendes livre un James Bond shakespearien, œdipien et tragique. James a des failles, des sentiments et n’est pas qu’une machine à tuer. Un virage incroyable.

Sam Mendes proposera une suite à son Skyfall avec Spectre (2015) quelques années plus tard gardant l’idée du personnage de Skyfall marqué, ici, par une scène d’ouverture fabuleuse et un méchant charismatique.

Bref, vivement la suite des aventures de 007 au cinéma. Pour rappel, les séances seront précédées d’une présentation de Philippe Rouyer, critique de cinéma.

Infos et réservations : https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-gaumont-wilson

Bande annonce du dernier James Bond :